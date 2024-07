Tite é o treinador do Flamengo - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 30/07/2024 10:51

Rio - Além de recuperar a liderança do Brasileiro, a vitória sobre o Atlético-GO foi bastante importante para o Flamengo na temporada. Após dois tropeços seguidos no Rio de Janeiro contra Cuiabá e Fortaleza, o clube carioca fez as pazes com o seu torcedores e também conseguiu um resultado positivo sem sofrer gols.

A situação foi destacada pelo zagueiro Léo Ortiz. O defensor reforçou a importância psicológica do resultado positivo em casa, antes de jogos importantes pela Copa do Brasil e também pela Libertadores.



"Buscar de novo o que a gente tinha conquistado que era liderança que a gente tinha perdido nessas ultimas rodadas com resultados “negativos” que tivemos aqui dentro de casa contra o Cuiabá e Fortaleza. Isso fez com que a gente perdesse a liderança, que a gente buscasse isso que a gente tinha conquistado antes e que isso ia nos dar uma confiança maior, sempre estar na liderança ali, te dá um conforto e uma confiança maior ainda pra poder jogar tanto dentro como fora de casa", afirmou em entrevista à Fla TV.



Além do Brasileiro, o Flamengo tem desafios importantes pelas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores. O Rubro-Negro encara o Palmeiras, pela competição nacional, e o Bolívar, pelo torneio sul-americano.