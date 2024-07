Terreno do Gasômetro, local onde o Flamengo quer construir seu estádio - Reprodução

Terreno do Gasômetro, local onde o Flamengo quer construir seu estádioReprodução

Publicado 30/07/2024 14:38

Rio - O Flamengo deu o primeiro passo para a construção de seu estádio próprio. Na noite desta segunda-feira (29), uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo aprovou a entrada do clube no leilão do terreno no Gasômetro, na Zona Portuária do Rio, local onde busca construir sua nova casa. Diante disso, o Rubro-Negro terá uma série de obrigações para cumprir até a inauguração.

No mês passado, a Prefeitura desapropriou o terreno , que fica na Avenida São Cristóvão 1.200, após um impasse financeiro entre o Flamengo e a Caixa Econômica Federal, proprietária do fundo de investimento que administrava o espaço. Com isso, um leilão público vai acontecer nesta quarta-feira (31), às 14h30, no auditório da Prefeitura, na Cidade Nova, na Região Central da cidade.

Para adquirir o terreno, os interessados terão que oferecer um lance mínimo de R$ 138,2 milhões. Não há, no entanto, um teto para os valores ofertados. Quem arrematar o espaço deverá fazer o pagamento à vista e em dinheiro. Este será repassado para a Caixa como forma de compensação pela desapropriação. O Flamengo é favorito para comprar o espaço.

Além do valor mínimo estabelecido, quem adquirir o terreno terá que cumprir uma série de obrigatoriedades impostas pelo edital do leilão, publicado no Diário Oficial do Rio em 24 de junho. Dentre elas, está a construção de um estádio com capacidade mínima de 70 mil torcedores e a criação de um plano de mobilidade urbana - que privilegie o uso do transporte coletivo e acesso aos pedestres.

O edital exige, também, a despoluição do terreno, a construção de um centro de convenções e de estacionamentos, a criação de um plano de alcance social que abranja impactos para as populações e comunidades do entorno, além de diversos equipamentos visando a redução de impactos climáticos na região.

O vencedor do leilão deverá apresentar o projeto final em até 18 meses após a assinatura do Termo de Promessa de Compra e Venda. Este deverá ser executado em até 36 meses.

Projeto do estádio

O projeto da nova casa Rubro-Negra prevê um espaço com capacidade para 80 mil torcedores, feito nos moldes do Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, da Espanha. Segundo o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, a ideia do clube é que o local tenha setores populares atrás dos gols.

"Tem que ter mais de 70 mil, está estabelecido no processo da Prefeitura, e isso vai permitir que a gente faça essa diferenciação de preço. Queremos ingressos populares atrás dos gols, paredão rubro-negro dos dois lados. Um lado com 14 mil e outro com nove mil", explicou o mandatário Rubro-Negro em entrevista recente ao Charla Podcast.

Ainda de acordo com Landim, a estimativa é que a construção custe entre R$ 1,5 e R$ 2 bilhões. "Quando a gente vê as pesquisas que fizemos com receitas de naming rights no estádio, por exemplo, é um volume gigantesco, que cobre um percentual altíssimo do custo de construção", completou.

Na noite desta segunda, após a aprovação do Conselho Deliberativo, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, informou que a nova casa Rubro-Negra vai ser inaugurada em 15 de novembro de 2029, dia do aniversário do clube. A data, no entanto, pode ser prorrogada.