Rafael Macedo perde para espanhol Tristani Mosakhlishvili e vai à repescagem pela medalha de bronze - AFP

Publicado 31/07/2024 08:20

Paris - Rafael Macedo ainda segue na briga por medalha na categoria até 90kg do judô masculino. O judoca foi derrotado pelo espanhol Tristani Mosakhlishvili após sofrer um Waza-ari, nesta quarta-feira (31), na Arena Campo de Marte, e disputará a repescagem pelo bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Foi um combate duro. O brasileiro e o espanhol não conseguiam encontrar espaço para atacar, e ambos foram punidos com um shido, advertência por falta de combatividade. Em uma das poucas ações do duelo, Mosakhlishvili conseguiu contragolpear Rafael Macedo com um Waza-ari e venceu por 1 a 0.

Rafael Macedo, de 29 anos, foi medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 e ouro na etapa de Calgary no ano passado pelo Campeonato Pan-Americano. O judoca brasileiro também foi bronze no World Masters de Jerusalém 2022 e do Grand Slam da FIJ de Antalya 2022.