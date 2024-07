Gustavo Bala Loka teve boa nota, mas não conseguiu medalha na final do BMX Freestyle na Olimpíada de Paris - Emmanuel Dunand / AFP

Gustavo Bala Loka teve boa nota, mas não conseguiu medalha na final do BMX Freestyle na Olimpíada de ParisEmmanuel Dunand / AFP

Publicado 31/07/2024 10:32 | Atualizado 31/07/2024 10:55

a melhor nota sendo um 90.20. Já a Argentina conseguiu a primeira medalha de ouro na edição de 2024 dos Jogos, com Jose Torres Gil, com nota 94.82.

Gustavo Bala Loka fez duas grandes voltas na final do BMX Freestyle, superou seu desempenho no primeiro dia de competição , mas não o suficiente para subir ao pódio na Olimpíada de Paris. O brasileiro terminou em sexto lugar nesta quarta-feira (31), com. Já a Argentina conseguiu a primeira medalha de ouro na edição de 2024 dos Jogos, com Jose Torres Gil, com nota 94.82.

Confira o quadro de medalhas dos Jogos de Paris



Em uma competição de alto nível na Arena Le Concorde, no parque urbano no coração da capital francesa, mas também com algumas quedas, especialmente na primeira volta, Gustavo Bala Loka fez grandes manobras que garantiram logo de cara o 90.20. Após os outros oito competidores se apresentarem, o brasileiro estava em quarto, atrás do argentino Jose Torres Gil (94.82), do britânico Kieran Reilly (93.70) e do japonês Rimu Nakamura (90.35). Em uma competição de alto nível na Arena Le Concorde, no parque urbano no coração da capital francesa, mas também com algumas quedas, especialmente na primeira volta, Gustavo Bala Loka fez grandes manobras que garantiram logo de cara o 90.20. Após os outros oito competidores se apresentarem,, atrás do argentino Jose Torres Gil (94.82), do britânico Kieran Reilly (93.70) e do japonês Rimu Nakamura (90.35).

Leia mais: Gustavo Bala Loka: saiba a origem do apelido do ciclista brasileiro



Ao contrário do primeiro dia, a final do BMX Freestyle não teve média das duas apresentações, mas considerou apenas a melhor nota. Com isso, Gustavo Bala Loka precisava se superar, mas não melhorou o desempenho, tirando apenas 88.88, o que o tirou da briga por medalha, assim como o campeão em Tóquio-2020, o australiano Logan Martin, que caiu nas duas voltas. Ao contrário do primeiro dia, a final do BMX Freestyle não teve média das duas apresentações, mas considerou apenas a melhor nota. Com isso, Gustavo Bala Loka precisava se superar, mas, o que o tirou da briga por medalha, assim como o campeão em Tóquio-2020, o australiano Logan Martin, que caiu nas duas voltas.

Apesar do sexto lugar, o brasileiro ficou a 3,56 pontos do pódio, que ainda teve o britânico Kieran Reilly, que melhorou a nota (93.91) na segunda volta e ficou com a prata, e o francês Anthony Jean Jean (93.76).

Classificação final do BMX Freestyle

1- José Torres Gil (ARG) - 94.82

2 - Kieran Reilly (GBR) - 93.91

3 - Anthony Jean Jean (FRA) - 93.76

4 - Marcus Christopher (USA) - 93.11

5 - Nakamura Rimu (JPN) - 90.89

6 - Gustavo Bala Loka (BRA) - 90.20

7 - Justin Dowell (USA) - 88.35

8 - Ernests Zebolds (LAT) - 87.14

9 - Logan Martin (AUS) - 64.40