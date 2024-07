Situação melhorou em Teahupo'o, no Taiti, e competição de surfe será retomada - AFP

Publicado 31/07/2024 11:22

Paris - A organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 decidiu retomar a competição de surfe. Após as condições climáticas melhorarem em Teahupo'o, no Taiti, a disputa será reiniciada nesta quarta-feira (31), às 19h (de Brasília), a partir das oitavas de final do feminino.

A competição foi adiada por conta das chuvas e ventos que afetaram a região no Taiti e não houve disputa na última quarta-feira (30). As ondas ficaram mexidas e o código vermelho foi acionado, com a praia ficando fechada para a prática da modalidade.

A organização do evento também reagendou as finais do surfe para quinta-feira, dia 1º de agosto. A competição terá início às 14h (de Brasília). Acontecerão as quartas de final, semifinais e finais, tanto no masculino quanto no feminino.

A expectativa era de melhora dos ventos apenas na quinta (1), mas a previsão apontou uma evolução no quadro ainda nesta quarta (31), ainda que longe do funcionamento ideal das ondas. A melhora na formação das ondas estava prevista para sexta (2), mas deve ocorrer já na quinta.

Três brasileiras estão na disputa, mas pelo menos uma dará adeus, já que Luana Silva e Tainá Hinckel se enfrentam por uma vaga nas quartas. Já Tati Weston-Webb terá uma dura missão contra a americana Caitlin Simmers, atual líder do ranking mundial.

Já no masculino, apenas Filipe Toledo se despediu da competição nas oitavas de final. Na próxima fase, Gabriel Medina e João Chianca se enfrentam por uma vaga na semifinal e encaram o vencedor do duelo australiano entre Jack Robinson e Ethan Ewing.