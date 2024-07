Rafael Macedo venceu a repescagem e vai disputar a medalha de bronze na categoria até 90kg no judô - AFP

Publicado 31/07/2024 11:43 | Atualizado 31/07/2024 11:44

Paris - Rafael Macedo vai disputar medalha nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O judoca brasileiro venceu o sul-coreano Juyeop Han com dois Waza-ari, nesta quarta-feira (31), na Arena Campo de Marte, pela repescagem e foi à semifinal da categoria até 90kg do judô masculino.

O judoca brasileiro não deu chances para o sul-coreano. Com uma postura ofensiva, Rafael Macedo conseguiu aplicar dois Waza-ari em cerca de três minutos e venceu com Ippon. Com isso, ele foi à semifinal e disputará a medalha de bronze.

Rafael Macedo, de 29 anos, foi medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 e ouro na etapa de Calgary no ano passado pelo Campeonato Pan-Americano. O judoca brasileiro também foi bronze no World Masters de Jerusalém 2022 e do Grand Slam da FIJ de Antalya 2022.