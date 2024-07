Na Olimpíada de Paris, Hugo Calderano iguala desempenho de Tóquio-2020 e está nas quartas de final - AFP

Publicado 31/07/2024 11:47 | Atualizado 31/07/2024 13:29

Hugo Calderano está de volta às quartas de final de uma Olimpíada. Após um susto inicial no primeiro set, o brasileiro superou o nervosismo e a torcida para superar o francês Alexis Lebrun por 4 sets a 1 (3x11, 11x5, 11x6, 11x3 e 11x8), nesta quarta-feira (31).

O adversário da semifinal o coreano Jang Woojin, 13º do ranking. Os dois atletas têm confrontos equilibrados, com seis vitórias do brasileiro e cinco derrotas. A partida será na quinta-feira (1), com horário a definir.

Único latino americano a ficar entre os oito melhores do tênis de mesa nas Olimpíadas, Hugo Calderano agora tentará fazer história mais uma vez para chegar a uma inédita semifinal. Sexto do ranking mundial, o brasileiro viu seu caminho até, quem sabe, uma final, ficar mais tranquilo após a eliminação de Wang Chuqin, líder do ranking e grande favorito, que foi eliminado nas oitavas de final pelo sueco Truls Moregard.

Como foi a vitória de Hugo Calderano

Assim como na fase anterior, Calderano demorou para engrenar. No primeiro set, ele errou muito, principalmente nos saques, e perdeu por 11x3. Mas se recuperou no segundo e venceu por 11x5.



A partir do momento em que acertou os saques, Calderano passou a irritar Alexis Lebrunm, que não conseguia devolver e, assim, o brasileiro fechou o terceiro set por 11x6.



À frente no placar, ele não tomou conhecimento do adversário no quarto sete e fez 11x3. Já no último set, o francês dificultou mais e o jogo chegou a ficar 8 a 7 para o brasileiro, que teve uma boa sequência de pontos e fechou o jogo com 11x8.