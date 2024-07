Martine Grael e Kahena Kunze ainda tem chance de medalha olímpica - Reprodução / Instagram

França - Bicampeãs olímpicas, Martine Grael e Kahena Kunze tiveram dificuldades, mas conseguiram se classificar para Medal Race da categoria 49erFX, na vela. Nas regatas desta quarta-feira, elas tiveram um desempenho melhor e agora estão em oitavo lugar, o que foi suficiente para a classificação.

Após dias ruins em Paris, elas completaram as três últimas regatas na 4ª, 9ª e 2ª colocações e subiram sete posições na classificação geral para classificarem na corrida final. A situação por uma medalha não é simples.



Apesar de conseguirem avançar para a Meldal Race, a situação em relação a uma medalha está complicada. As campeãs olímpicas estão a 28 pontos atrás do dupla que no momento está garantindo a medalha de bronze na classe.



Campeãs olímpicas no Rio e em Tóquio, Martine Grael e Kahena Kunze não eram consideradas favoritas para esse ciclo. Elas não estavam tendo bom momentos na categoria nas competições antes dos Jogos, ficando de fora do pódio nos principais torneios.