Larissa Araújo em ação diante da França, na Olimpíada de ParisAris Messinis / AFP

Publicado 31/07/2024 18:42

Paris - Ponta esquerda da seleção brasileira feminina de handebol, Larissa Araújo teve lesão na cartilagem do fêmur confirmada e está fora da Olimpíada de Paris. A atleta se machucou logo após marcar um gol na derrota para a França, por 26 a 20, na última terça-feira (30)

No momento da lesão, ela saiu imediatamente de quadra e não retornou. Na sequência, foi vista com uma bolsa de gelo no banco de reservas.

Diante do ocorrido, o técnico Cristiano Rocha chamou Ana Cláudia Bolzan, que havia sido convocada como suplente. A substituta, inclusive, disputará os Jogos Olímpicos pela primeira vez.

Sem a ponta esquerda, a seleção brasileira feminina de handebol duela com a Holanda, nesta quinta-feira (1), às 4h (de Brasília). Além de Larissa, a armadora Giulia Guarieiro também será desfalque por lesão muscular no bíceps femoral. O COB informou que ela seguirá se recuperando e que há expectativa de contar com a atleta ainda em Paris.