'Selfie' é tirada em meio a crescimento de tensões entre os paísesJUNG Yeon-je / AFP

Publicado 31/07/2024 17:44 | Atualizado 31/07/2024 17:45

Atletas de tênis de mesa das Coreias do Norte e Sul posaram juntos para uma foto nesta terça-feira (30), durante o recebimento de medalhas na modalidade. A cena viralizou, já que os dois países vivem conflitos diplomáticos desde os anos 1950 e ainda estão, tecnicamente, em guerra.

The North and South Koreanathletes in one selfie suggested by Chinese gold medal winner Sun Yingsha. A warmhearted group photo! #Paris2024 #OlympicGames #TableTennis pic.twitter.com/utCEL5S6KH

O sul-coreano Lim Jonghoon, bronze nas duplas mistas com Shin Yubin, fez a "selfie" junto com os norte-coreanos Ri Jong Sik e Kim Kum Yong, vencedores da prata, e os chineses Wang Chuqin e Sun Yingsha, que venceram o ouro.

As tensões entre as Coreias foram intensificadas nos últimos meses, com o envio de balões com fezes por parte do governo norte-coreano , em retaliação a manifestantes sul-coreanos que, nos últimos anos, têm mandado bexigas com mensagens contrárias ao regime de Kim Jong-un.