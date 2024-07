Bia Dezotti terminou em sétimo na final dos 1500m nos Jogos de Paris - Sebastien Bozon/AFP

Publicado 31/07/2024 17:04 | Atualizado 31/07/2024 17:21

França - Nada feito para a brasileira Bia Dizotti na final dos 1500m nos Jogos Olímpicos de Paris, nesta quarta-feira (31). Primeira nadadora a competir na decisão desta categoria, ela terminou apenas na sétima colocação com tempo de 16min2s86. O ouro ficou com a lenda norte-americana Katie Ledecky, fechando em 15min30s02 e garantindo o recorde olímpico.

O pódio dos 1500m feminino também teve a francesa Anastasiia Kirpichnikova, com a medalha de prata, e Isabel Gose, da Alemanha, com o bronze.

Bia Dizotti se classificou em sétimo entre as oito vagas, com tempo de 16min5s40, tempo maior do que o apresentado na final. Ela ficou em terceiro na terceira e última bateria.

"Eu queria mais baixo, a gente nunca sai satisfeito de uma prova, alto rendimento é isso. Foi a segunda melhor marca da minha vida, errei muitas coisas, viradas muito perto, e infelizmente hoje não deu. Na Olimpíada passada fiquei no 24º lugar, agora estou em 7º, na próxima podemos sonhar maior", disse, após a prova.



A atleta, de 24 anos, está em sua segunda edição de Jogos Olímpicos. Ela foi medalhista de prata no Sul-Americano de 2022 e classificou para Paris com tempo de 16min13s02 na seletiva brasileira.