Ao centro, Simone Biles comemora conquista da medalha de ouro - Reprodução / Instagram

Publicado 31/07/2024 16:35 | Atualizado 31/07/2024 18:16

Após a conquista da medalha de ouro na disputa por equipes da ginástica artística em Paris-2024, Simone Biles fez uma publicação em seu Instagram nesta terça-feira (30) com a legenda "sem talento, preguiçosas e campeões olímpicas". A frase foi entendida como uma indireta para a ex-ginasta americana MyKayla Skinner, que deu uma declaração polêmica no último mês de junho.



MyKayla, que venceu a prata nos jogos de Tóquio-2020, fez duras críticas à equipe dos Estados Unidos em um vídeo publicado no YouTube, mas já apagado. "Além de Simone, sinto que o talento e a profundidade não são mais o que eram. Obviamente, muitas garotas não trabalham tão duro. As garotas simplesmente não possuem ética de trabalho", afirmou.



Após a confusão, a ex-ginasta publicou um comunicado em suas redes sociais pedindo perdão por qualquer coisa que tenha saído de contexto. "Quero, formalmente, pedir desculpas para o Time Estados Unidos e à nossa comunidade ginasta pelos meus comentários durante meus recentes episódios no YouTube das provas da ginástica olímpica. Não foi a minha intenção ofender ou desrespeitar nenhuma das atletas ou desmerecer o seu trabalho duro", disse.