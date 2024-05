Balões com lixo enviados pela Coreia do Norte; governo sul-coreano fala em 'violação da lei internacional' - Reprodução / YouTube

Publicado 29/05/2024 10:45 | Atualizado 29/05/2024 10:50

A Coreia do Norte enviou mais de 260 balões contendo fezes e pedaços de lixo, como garrafas plásticas, baterias e sapatos para a Coreia do Sul nesta quarta-feira (29). Eles caíram em várias regiões do país, inclusive próximos à fronteira. A informação é da agência de notícias "Yonhap".

Militares afirmaram que a ação foi uma resposta a militantes sul-coreanos contrários ao regime norte-coreano, que têm, nos últimos anos, enviado balões ao país vizinho, com panfletos criticando o governo da Coreia do Norte. As quedas dos objetos não causaram danos a pessoas.

"Esses atos claramente violam a lei internacional e ameaçam seriamente a segurança das pessoas. Alertamos de forma veemente para que parem imediatamente com esse ato desumano e vulgar", declarou comunicado emitido pelo comando militar do país.

Especialistas em química, biologia e radiações, além de times de bombas e respostas nucleares, foram solicitados para coletar os objetos e analisa-los detalhadamente.