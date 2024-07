Orlane Kanor, da França, tenta marcar um gol contra o Brasil na partida desta terça-feira (30) - Antonin THUILLIER / AFP

Publicado 30/07/2024 15:44

O Brasil perdeu para a França por 26 a 20 na Arena Paris Sul, nesta terça-feira (30), pela 3ª rodada do grupo B do handebol feminino nos Jogos Olímpicos. Com o resultado, o time comandado por Cristiano Rocha se mantém com dois pontos na quinta posição, uma abaixo da Hungria, a primeira classificada para os playoffs.

O jogo

A partida começou equilibrada, com as francesas sofrendo o primeiro gol, mas virando para 2 a 1 aos três minutos, e as brasileiras buscando descontar a diferença. Embora tenha conseguido encostar em vários momentos, o Brasil pecava nas conclusões das jogadas. As goleiras foram determinantes nos 30 minutos iniciais: Gabi fez nove defesas, enquanto Laura Glauser defendeu oito vezes. O primeiro período acabou em 14 a 11 para a França.

Já a segunda etapa não começou bem para as brasileiras, que desperdiçavam novos ataques e forçavam arremessos. Enquanto isso, a França superava a defesa adversária e continuou a aumentar a vantagem, que chegou a oito pontos. Apesar do time de Cristiano Rocha conseguir diminuir a diferença, com chegadas de Gabriela Bitolo e Bruna de Paula nos últimos minutos, não foi o suficiente para conter o ímpeto e a efetividade das donas da casa.

Bruna de Paula foi a artilheira da equipe, com 7 gols marcados, a mesma quantidade convertida por Pauletta Foppa, a francesa que mais marcou.

Próximo compromisso

O Brasil volta à quadra para enfrentar a Holanda nesta quinta-feira (1), às 4h (horário de Brasília). As próximas adversárias venceram duas partidas, perderam uma e estão na segunda posição do grupo B nas Olimpíadas.