Brasil foi derrotado pela Holanda e se complicou no handebol feminino - AFP

Brasil foi derrotado pela Holanda e se complicou no handebol femininoAFP

Publicado 01/08/2024 05:37 | Atualizado 01/08/2024 05:57

Paris - O Brasil se complicou handebol feminino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Após perder para a França, a seleção brasileira foi derrotada pela Holanda por 31 a 24, nesta quinta-feira (1), na Arena Paris Sul, pela terceira rodada da primeira fase. Para avançar de fase, a equipe brasileira precisará vencer a Angola, no próximo sábado (3), e torcer por uma combinação de resultados.

A Holanda teve uma atuação dominante. A seleção holandesa teve uma conversão de 60% nos arremessos, além de converter o único tiro de sete metros. Já o Brasil, por sua vez, abusou dos erros, tendo apenas 48% de conversão nas tentativas ofensivas. Além disso, a seleção brasileira chegou a ficar com um a menos por dois minutos em três ocasiões e também recebeu um cartão vermelho.

O Brasil ficou atrás no placar quase o tempo inteiro. No primeiro tempo, a seleção brasileira foi para o intervalo perdendo por 17 a 13. Já no segundo tempo, as holandesas venceram por 14 a 11, terminando a partida com vitória por 31 a 24. Gabi foi a goleadora da partida com sete gols, enquanto Bo van Wetering foi a artilheira da Holanda com seis.