Brasileiras ficaram entre as 20 melhores na marcha atlética femininaAFP

Publicado 01/08/2024 06:30

Paris - O Brasil terminou sem medalhas na prova da marcha atlética feminina. Erica Sena teve o melhor resultado e terminou em 13º lugar com 1h29min32s, seguida por Viviane Lyra em 19º com 1h30min31s. Já Gabriela Sousa, por sua vez, ficou em 36º, com a marca de 1h35min50s.

Após superar o diagnóstico de hepatite para disputar os Jogos Olímpicos de Paris 2024, Viviane Lyra começou com o melhor ritmo entre as brasileiras e figurou entre as dez melhores nos primeiros dois quilômetros. Porém, a atleta perdeu ritmo ao longo da prova e foi superada por Erica Sena.

Erica Sena chegou em Viviane Lyra por volta do quarto quilômetro de prova e se tornou a melhor brasileira na prova no quinto giro. Ela se manteve entre as 15 melhores até o 11º quilômetro e permaneceu entre as 20 melhores até o fim da prova, cruzando a linha de chegada em 13º.

Já Viviane Lyra perdeu ritmo, mas se manteve entre as 20 melhores durante a maior parte do tempo e terminou em 19º lugar. Gabriela Sousa, por sua vez, ficou longe do pelotão da frente durante toda a prova e cruzou a linha de chegada em 36º.