Mafê foi uma das nadadoras brasileiras no 4x200m feminino - AFP

Publicado 01/08/2024 07:28

França - O Brasil está nas finais dos 4x200m feminino. As nadadoras brasileiras concluíram a prova em segundo lugar, atrás apenas do quarteto dos Estados Unidos, e estão de volta a final da categoria, após 20 anos. A última vez havia sido em Atenas.

Mafê Costa, Stephanie Balduccini, Maria Paula Heitmann e Gabrielle Roncatto foram as responsáveis por representar o Brasil. Durante praticamente toda a prova, as brasileiras ficaram entre o primeiro e o quarto lugar. Elas terminaram a prova com o tempo de 7 minutos, 54 segundos e 82 centésimos.



No geral, o Brasil ficou com o quarto tempo, atrás além das norte-americanas e também da equipe da Austrália, da Hungria e também da China.