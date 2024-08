Velocista Flávia Maria de Lima desabafa sobre medo de perder a guarda de sua filha - Reprodução / Instagram

Publicado 01/08/2024 10:22

Rio - A atleta Flávia Maria de Lima, de 31 anos, vive um drama pessoal nos Jogos de Paris. Convocada para representar o Brasil na prova dos 800 metros, nesta sexta-feira (2), às 14h45 (de Brasília), no Stade de France, a velocista revelou que tem medo de perder a guarda de sua filha, de seis anos, por conta de um processo judicial que enfrenta contra seu ex-companheiro.

Em um vídeo publicado em seu Instagram, Flávia explicou que está em um processo de divórcio e que, desde o início do ano, o pai de sua filha protocola todas as viagens da atleta na ação, alegando que ela estaria abandonando a menina.

"Toda competição que eu participava ele protocolava no processo com tentativa de tirar a guarda da minha filha, tentando me desestabilizar. Também está utilizando os Jogos Olímpicos para tentar tirar minha filha de mim, como se fosse um crime ter uma carreira, uma mulher ter uma profissão e uma mãe ter que viajar para poder trabalhar", desabafou.

Flávia revelou que precisou de abrir mão de disputar outras competições internacionais para evitar mais transtornos judiciais. Apesar de não ter desistido do sonho olímpico, a velocista diz estar com medo de estar em Paris por conta do processo.

"Abri mão de muitas competições para não ficar longe da minha filha, para não ter mais protocolizações no processo judicial com a minha carreira, com as competições. Mas eu não desisti do sonho olímpico, porque eu sei que ir para a Olimpíada vai mudar a minha vida e a da minha filha. Estou aqui por nós duas, em busca de coisas que eu nunca alcancei em minha vida por ter uma pessoa que estava sempre me atrasando", reforçou.

"Eu vim com medo para a Europa, medo de perder minha filha. O amor que eu tenho por ela é imenso, mas eu vim por nós duas. Eu não vim a passeio, a lazer. Eu vim a trabalho, em busca de coisas melhores para mim e para ela", completou a velocista, em lágrimas.

Após revelar ao mundo o drama vivido, Flávia recebeu apoio de milhares de internautas e fãs. Algumas celebridades também se manifestaram a favor da atleta, como as atrizes Juliana Paes e Nanda Costa.

Em sua conta no Instagram, a atriz Letícia Colin mostrou sua revolta com o caso e convocou todos os brasileiros a torcerem pela velocista na prova desta sexta. "Você já viu algum atleta acusado de abandono parental ao viajar para disputar as Olimpíadas? E jogador de futebol para a Copa do Mundo", publicou a artista.