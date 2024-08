Desclassificação do conjunto formado pelo cavaleiro Pedro Veniss e o cavalo Nimrod de Muze tirou o Brasil da disputa - Luis Ruas/CBH

Desclassificação do conjunto formado pelo cavaleiro Pedro Veniss e o cavalo Nimrod de Muze tirou o Brasil da disputaLuis Ruas/CBH

Publicado 01/08/2024 09:42 | Atualizado 01/08/2024 10:32

O Brasil está eliminado da disputa de salto por equipes no hipismo da Olimpíada de Paris. Uma das esperanças de medalha, o time brasileiro viu o cavaleiro Pedro Veniss ser desclassificado por causa de uma ferida no cavalo Nimrod de Muze.

A decisão foi tomada em vistoria de praxe feita no conjunto após fazerem o circuito no Palácio de Versalhes. A veterinária identificou um pequeno corte no corpo do animal. Além disso, havia vestígio de sangue nas esporas utilizadas pelo cavaleiro.

Por mais que o corte tenha sido mínimo, as competições de hipismo prezam antes de tudo a saúde dos cavalos e proíbem qualquer tipo de machucado, o que leva à desclassificação do cavaleiro.



A decisão demorou a ser tomada e o Time Brasil chegou a recorrer, mas teve negado o pedido. Pedro Veniss foi o primeiro dos três brasileiros a fazer o circuito e teve bom desempenho, sem cometer faltas e com o tempo de 77s14.



O segundo cavaleiro, Stephan Barcha já havia feito sua volta, com apenas um erro. E Rodrigo Pessoa ainda participaria da competição, mas nem entrou, já que a classificação por equipes considera a nota dos três cavaleiros.