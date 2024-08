George e André enfrentaram a dupla americana Miles Partain e Andrew Benesh - AFP

Publicado 01/08/2024

Paris - Após a derrota para a dupla cubana, André e George voltaram a perder nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A dupla brasileira perdeu para os americanos Miles Partain e Andrew Benesh por 2 sets a 1, com parciais de 17/21, 21/14 e 15/8, nesta quinta-feira (1), na quadra central da Torre Eiffel.

Com o resultado, a dupla brasileira terá que disputar repescagem para chegar às oitavas de final, enquanto os americanos já estão classificados para a próxima fase do vôlei de praia masculino. O próximo compromisso de André e George será no próximo domingo (4).

Não foi uma partida fácil para os brasileiros. André e George combinaram cinco erros de ataque, além de sofrerem dois pontos de bloqueios, e foram derrotados no primeiro set por 21 a 17. A dupla brasileira impediu dois match points, mas mesmo assim foi derrotada.

Já no segundo set, o Brasil surpreendeu com os saques e errou menos, enquanto os americanos cometeram cinco erros de ataque. A dupla brasileira se impôs, ditou o ritmo do jogo e abriu vantagem, vencendo sem dificuldades por 21 a 14.

Após uma vitória de cada lado, o jogo caminhou para o set desempate. A dupla dos Estados Unidos começou melhor e chegou a abrir uma vantagem de cinco pontos logo no início. André e George não conseguiram reverter a situação e perderam pela parcial de 15 a 8.

André e George venceram a dupla de Marrocos na estreia por 2 sets a 0 e foram derrotados pela dupla de Cuba pelo mesmo placar na segunda rodada. Os brasileiros chegaram pressionados para o terceiro duelo contra os americanos e precisavam da vitória para avançarem de fase.