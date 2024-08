Rafael Silva, o 'Baby', faz sua estreia no judô em Paris-2024 nesta sexta-feira (2) - Reprodução / Instagram

Publicado 01/08/2024 21:07

Após um dia com a conquista de duas pratas, o Brasil terá mais chances de medalha nos Jogos Olímpicos nesta sexta-feira (2). Rafael Silva, o "Baby", e Beatriz Souza lutarão por um lugar no pódio no último dia de disputas individuais do judô. Além deles, Hugo Calderano pode garantir uma vaga na final do tênis de mesa. O dia também contará com duelos decisivos no basquete e vôlei masculino, além de disputas no tiro com arco, natação, ginástica de trampolim, boxe e vôlei de praia.

Veja os destaques



JUDÔ

Rafael Silva (+100kg) e Beatriz Souza (+78kg) serão os representantes do Time Brasil

A partir das 5h | eliminatórias, oitavas e quartas de final

A partir das 11h | repescagem, semifinais, disputa do bronze e final

ATLETISMO (PRIMEIRA SESSÃO)

5h05 | início das provas do decatlo - José Fernando Santana

5h15 | salto em altura feminino (classificação) - Valdileia Martins

TIRO COM ARCO (EQUIPES MISTAS)

5h46 | Brasil x México - oitavas de final

9h15 | quartas de final

10h31 | semifinais

11h24 | disputa do bronze

11h43 | ouro

BASQUETE MASCULINO

6h | Japão x Brasil - 3ª rodada do Grupo B

NATAÇÃO

6h | 100m borboleta masculino (Kayky Mota) - eliminatórias

6h40 | 800m livre feminino (Mafê Costa) - eliminatórias

7h03 | revezamento 4x100m medley misto - eliminatórias

16h | 100m borboleta masculino - semifinais

GINÁSTICA DE TRAMPOLIM



Feminino

7h | classificatórias - Camilla Gomes

8h50 | final

Masculino

13h | classificatórias - Rayan Dutra

14h50 | final

VELA



Provas a partir das 7h05 | Gabriella Kidd - Dinghy feminino

Provas a partir das 7h05 | Henrique Haddad e Isabel Swan

Regata da medalha a partir das 7h13 | Martine Grael e Kahena Kunze - Skiff feminino

Corridas a partir das 7h20 | Bruno Fontes - Dinghy masculino

VÔLEI MASCULINO



8h | Brasil x Egito - 3ª rodada do Grupo B

TÊNIS DE MESA



9h30 | Hugo Calderano (BRA) x Truls Moregardh (SUE) - semifinal

CANOAGEM SLALOM



10h30 | caiaque cross masculino (Pepe Gonçalves) - contrarrelógio

11h40 | caiaque cross feminino (Ana Sátila) - contrarrelógio

BOXE



11h18 | Jucielen Romeu (BRA) x Alyssa Mendoza (EUA) - oitavas de final da categoria até 57kg feminina

16h36 | Wanderley Pereira (BRA) x Oleksandr Khyzhniak (UCR) - quartas de final da categoria até 80kg masculina

VÔLEI DE PRAIA



12h | Carol/Bárbara (BRA) x Stam/Schoon (HOL) - 3ª rodada do Grupo E

16h | Perusic/Schweiner (CZE) x Evandro/Arthur (BRA) - 3ª rodada do Grupo E

ATLETISMO (SEGUNDA SESSÃO)

13h | início das provas do decatlo - José Fernando Santana

13h15 | salto triplo feminino (classificação) - Gabriele Santos

13h55 | lançamento do disco feminino (classificação) - Andressa de Morais

14h45 | 800m feminino (1ª rodada) - Flávia Maria de Lima

15h10 | arremesso de peso masculino (classificação) - Wellington Morais

15h20 | lançamento do disco feminino (classificação) - Izabela da Silva