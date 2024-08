Gabriel Medina foi às semifinal do surfe nos Jogos Olímpicos - Ben Thouard / POOL / AFP

Publicado 01/08/2024 20:36

Taiti - No segundo duelo entre brasileiros desta quinta-feira (1), em Teahupo'o, pela fase quartas de final do surfe dos Jogos Olímpicos, Gabriel Medina levou a melhor sobre João Chianca, o "Chumbinho", e garantiu sua vaga na semifinal. Com isso, Medina, ao menos, se colocou diretamente em uma briga por medalha e igualou sua melhor campanha olímpica.

Classificado após uma linda prova contra o japonês Kanoa Igarashi, ganhando um 9.90 e registrando a maior nota da Olimpíada, Gabriel Medina repetiu a estratégia e procurou entregar o melhor já nas primeiras ondas. Na primeira, registrou um 6.67 de média e engatou um 8.10 na quarta onda com belo tubo. Com mar longe do ideal, ele encerrou somando 14.77.

Não foi uma bateria com tantas ondas trazendo boas oportunidades, o que fez Chumbinho sofrer bastante e remar muito atrás de potenciais notas altas. Ao todo, foram oito ondas surfadas, mas a maioria pequenas e apenas com manobras curtas.

A jovem promessa do surfe brasileiro, de apenas 23 anos, teve somente um 4.83 como melhor nota e encerrou a semifinal com a somatória de 9.33.

O adversário de Gabriel Medina será o australiano Jack Robinson, que superou o compatriota Ethan Ewing. As semifinais e finais estão agendadas para o sábado (3), a partir das 14h, com possibilidade de adiamento em caso de condições desfavoráveis. A outra semifinal será entre Alonso Correa, do Peru, e Kauli Vaast, da França.