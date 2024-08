Wanderley Pereira perdeu por decisão unânime - MOHD RASFAN / AFP

Publicado 02/08/2024 17:12 | Atualizado 02/08/2024 17:16

Wanderley Pereira foi derrotado pelo ucraniano Oleksandr Khyzhniak nesta sexta-feira (2) e acabou eliminado do boxe masculino na categoria de até 80 kg nos Jogos Olímpicos nas quartas de final. O brasileiro não conseguiu conter a pressão do adversário e perdeu por decisão unânime dos juízes.

O primeiro assalto do combate foi com domínio de Khyzhniak. Ele se mostrou ofensivo desde o primeiro segundo, andando para frente o tempo todo e aplicando golpes variados. O brasileiro se manteve em sua guarda e tentou devolver os socos, mas suas tentativas não equilibraram o duelo.

Pereira tentou equilibrar as ações no segundo round, mas ainda sofrendo com volume e pressão por parte do ucraniano. Embora realizasse boas esquivas, Wanderley não conseguia ter o domínio do ringue. Já no último assalto, sabendo da desvantagem, o brasileiro tentou ser mais ofensivo, mas não foi efetivo.

O resultado final foi um unânime 30 a 26. Além das derrotas nos três rounds, Wanderley teve um ponto deduzido por ter começado o último assalto sem a proteção bucal.