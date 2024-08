Djokovic celebra classificação à final na Olimpíada de Paris - Carl de Souza / AFP

Publicado 02/08/2024 16:46

Paris - Novak Djokovic e Carlos Alcaraz vão se encontrar em mais uma grande final. Os dois favoritos venceram seus adversários nas semifinais da chave de simples da Olimpíada de Paris-2024, nesta sexta-feira (2), e garantiram um novo capítulo desta rivalidade no mundo do tênis. A decisão está marcada para domingo, às 7h (de Brasília).

O sérvio e o espanhol, atuais números dois e três do mundo, respectivamente, vêm decidindo grandes torneios nas últimas temporadas. Em Wimbledon, Alcaraz levou a melhor com um contundente placar de 3 sets a 0, após título de Roland Garros, no mesmo palco da Olimpíada.Para Djokovic, portanto, a final de domingo será uma revanche. E também a busca pelo sonho do ouro olímpico, que ainda não tem em incrível currículo de triunfos. Sua maior conquista em Olimpíadas foi uma medalha de bronze em Pequim-2008, há 16 anos. Em Tóquio-2020, ficou em quarto lugar. Já Alcaraz busca o ouro em sua primeira participação nos Jogos.