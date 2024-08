Wellington Morais foi o único brasileiro a competir no arremesso de peso - Ben Stansall / AFP

Publicado 02/08/2024 16:10 | Atualizado 02/08/2024 16:13

Paris - Wellington Morais não conseguiu se classificar para a final do arremesso de peso masculino. O brasileiro estava no Grupo A e precisava, no mínimo, terminar entre os seis primeiros de sua chave para avançar à decisão.

O atleta possuía três tentativas para atingir 21.35m, que era a marca padrão para garantir a classificação. No entanto, ele queimou todos os seus arremessos e ficou sem chances de avançar para a final, que irá acontecer no sábado (3).

Favoritos à medalha, os norte-americanos Ryan Crouser, dono do recorde mundial e olímpico, Joe Kovacs e o neozelandês Tom Walsh não desapontaram e foram alguns dos atletas que conseguiram a classificação para a decisão.