Flávia Maria de Lima fez sua melhor marca na temporada, com 2m00s73, mas não foi o suficiente para avançar de fase - Wagner Carmo / CBAt

Flávia Maria de Lima fez sua melhor marca na temporada, com 2m00s73, mas não foi o suficiente para avançar de faseWagner Carmo / CBAt

Publicado 02/08/2024 15:15 | Atualizado 02/08/2024 15:17

Paris - Representante do Brasil na prova de 800 metros rasos feminino, Flávia Maria de Lima ficou na 6ª posição e não conseguiu avançar de forma direta à semifinal na Olimpíada de Paris. A brasileira fez sua melhor marca na temporada, com 2m00s73, mas não foi o suficiente para passar de fase.

A vencedora da bateria foi a cubana Daily Cooper Gaspar, que concluiu a prova em 1m58s88. Na sequência, Prudence Sekgodiso, da África do Sul, com 1m59s84, e Rachel Pellaud, da Suíça, com 2m00s07.

Leia mais: Gabriele Santos fica em 26º lugar e deixa disputa do salto triplo

Agora, Flávia disputará a repescagem para tentar a vaga nas semis, neste sábado (3), às 6h10 (de Brasília). Em caso de classificação, voltará à pista no domingo (4), às 15h35 (também de Brasília).