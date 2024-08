Beatriz Souza é a nova campeã olímpica do judô brasileiro - Divulgação / COB

Publicado 02/08/2024 14:25 | Atualizado 02/08/2024 14:27

Torcedores brasileiros comemoraram a primeira medalha de ouro do Brasil na Olimpíada de Paris, após a judoca Beatriz Souza derrotar a israelense Raz Hershko na final da categoria acima de 78 kg nesta sexta-feira (2). A web reagiu com memes e mensagens de parabéns à atleta.

"Desbancando as duas melhores do ranking. Beatriz Souza, indiscutível!", disse um internauta. Hershko é a número dois do mundo. Em sua campanha, Souza também derrotou a francesa Romane Dicko, primeira do ranking. "Uma guerreira! Venceu a melhor do mundo na casa dela nas semis e conquistou o ouro! Entrou para a história!", afirmou outra pessoa.

Outros torcedores elogiaram a determinação da Bia. "Ela é demais, dá para ver a garra dela só de olhar, uma verdadeira guerreira", comentou um.

"Bia Souza, parabéns! O judô brasileiro nunca decepciona", reforçou uma pessoa. O Brasil é o quinto melhor país da história no judô em Olimpíadas, com um total de 27 medalhas conquistadas. Em todas as edições dos Jogos desde 1984, um brasileiro sobe ao pódio pelo menos uma vez nesta modalidade.

Os usuários de redes sociais aproveitaram para encher a web de memes em comemoração à aguardada primeira medalha de ouro do Brasil em Paris-2024.

