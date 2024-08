Beatriz Souza conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil na Olimpíada de Paris - Luis Robayo / AFP

Publicado 02/08/2024 13:30 | Atualizado 02/08/2024 13:31

Pouco antes da Olimpíada de Paris, a nova campeã olímpica do Brasil, Beatriz Souza , teve a dura perda da avó materna, em 22 de junho. Por isso, dedicou a conquista da medalha de ouro a ela, durante uma, logo após sair do tatame após superar a israelense Raz Hershko na final da categoria acima de 78 kg do judô