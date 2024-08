Beatriz Souza é a nova campeã olímpica do judô brasileiro - Jack Guez/ AFP

Publicado 02/08/2024 12:27 | Atualizado 02/08/2024 13:20

Beatriz Souza derrotou a israelense Raz Hershko com um waza-ari na final da categoria acima de 78 kg do judô e conquistou a medalha de ouro, a primeira da delegação brasileira na Olimpíada de Paris.

Com pouco mais de dois minutos de luta, a judoca brasileira conseguiu dar o golpe que seria decisivo. Logo depois, ela evitou sofrer um ippon da israelense e, então, administrou a luta. As duas atletas ainda ficaram penduradas com duas punições nos segundos finais.

Ao fim da luta, Beatriz Souza não escondeu a emoção de ser campeã olímpica e chorou copiosamente ainda no tatame. Aos 26 anos, ela foi medalhista de bronze na categoria até 78kg no Pan-Americano de Santiago em 2023, além de ouro no Campeonato Pan-Americano de Calgary 2023 e bronze no Mundial de Doha 2023.

Beatriz Souza acertou um waza-ari na israelense Raz Hershko para conquistar a medalha de ouro Luis Robayo / AFP

Como foi Beatriz Souza na Olimpíada de Paris

com um ippon em apenas 40 segundos de luta. Nas quartas de final, Beatriz A judoca brasileira estreou com uma vitória relâmpago nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, ao vencer Izayana Marenco, da Nicarágua,. Nas quartas de final, Beatriz superou a sul-coreana Hayun Kim com um waza-ari no golden score.

teve o controle a maior parte do tempo, a judoca conseguiu um ippon, novamente no golden score.



Já na semifinal, ela derrotou a líder do ranking, favorita ao ouro e dona da casa , a francesa Romane Dicko. Numa luta difícil, mas em que, a judoca conseguiu um ippon, novamente no golden score.