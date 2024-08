Beatriz Souza venceu Izayana Marenco com um Ippon em apenas 40 segundos - AFP

Publicado 02/08/2024 06:26 | Atualizado 02/08/2024 06:40

Paris - Beatriz Souza estreou com uma vitória relâmpago no judô nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A judoca brasileira venceu Izayana Marenco, da Nicarágua, com Ippon em apenas 40 segundos, nesta sexta-feira (2), na Arena Campo de Marte, pelas oitavas de final da categoria até 78kg.

A judoca brasileira não teve dificuldades para vencer na estreia. Com apenas 20 segundos, Izayana Marenco recebeu uma advertência e ficou pendurada. Pouco tempo depois, Beatriz Souza acertou um Ippon e fechou o combate com 40 segundos.

A próxima adversária da brasileira será a sul-coreana Hayun Kim. Beatriz Souza, de 26 anos, foi medalhista de bronze na categoria até 78kg no Pan-Americano de Santiago em 2023, além de ouro no Campeonato Pan-Americano de Calgary 2023 e bronze no Mundial de Doha 2023.