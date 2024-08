Marcus D'Almeida e Ana Luiza Caetano foram eliminados nas oitavas de final da disputa de equipe mistas no tiro com arco - AFP

Marcus D'Almeida e Ana Luiza Caetano foram eliminados nas oitavas de final da disputa de equipe mistas no tiro com arcoAFP

Publicado 02/08/2024 06:03 | Atualizado 02/08/2024 07:56

Paris - O Brasil foi eliminado da disputa de equipe mistas no tiro com arco. A dupla brasileira formada por Marcus D'Almeida, atual líder do ranking mundial masculino, e Ana Luiza Caetano, perdeu para Matías Grande e Alejandra Valencia, do México, nesta sexta-feira (2), por 5 a 1, na Arena Invalides, nas oitavas de final dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

O México começou na frente vencendo o primeiro set por 37 a 36. A dupla mexicana acertou somente nos alvos de 9 e 10 pontos, enquanto o Brasil teve uma nota 8 com a Ana Luiza Caetano. No segundo set, o empate por 36 a 36 garantiu um ponto para cada lado após cada atiradora acertar um alvo de 8 pontos.

A dupla mexicana teve o match point no terceiro set. Os brasileiros acertaram somente nos alvos de 9 e combinaram 36 pontos, enquanto os mexicanos fizeram 37 graças a duas notas máximas da mexicana Alejandra Valencia, que salvou as notas 8 de Matías Grande.