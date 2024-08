Kayky Mota não conseguiu avançar - Reprodução / Instagram

Kayky Mota não conseguiu avançarReprodução / Instagram

Publicado 02/08/2024 06:48 | Atualizado 02/08/2024 08:31

França - O nadador brasileiro Kayky Mota, de 25 anos, não conseguiu se classificar para as semifinais do 100m borboleta em Paris. Ele realizou apenas o 22º geral, e acabou eliminado em disputa realizada nesta sexta-feira nos Jogos Olímpicos.

O brasileiro concluiu sua prova em oitavo lugar com o tempo de 52 segundos e 11 centésimos. Foi a primeira disputa de Jogos Olímpicos, do atleta nascido no Piauí. Kayky deixou a competição sem nenhuma medalha.



"A gente faz de tudo para estar aqui, mas não deu. Vamos continuar no processo, ajustar o que tem que ajustar. Eu acredito em três pilares: físico, mental, e sua própria alma. São coisas que venho trabalhando com meus psicólogos. E quero agradecer todas as pessoas que estiveram comigo nessa jornada", afirmou o nadador.

O dia não foi positivo para o Brasil na natação. Além da eliminação de Kayky, Mafê Costa, de 21 anos, não conseguiu se classificar para as finais dos 800m livre. Representado por Guilherme Basseto, Gabriele Roncatto, Nicolas Albiero e Stephanie Balduccine, o país não avançou para a final do 4x100m medley misto.