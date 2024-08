Mafê Costa não conseguiu avançar - Alexandre Loureiro/COB

Publicado 02/08/2024 07:12 | Atualizado 02/08/2024 09:38

França - A nadadora brasileira Mafê Costa, de 21 anos, ficou fora da final dos 800m livre. Ela fez o décimo tempo no geral, e apenas oito atletas se classificaram para a prova que vale medalha na modalidade nos Jogos Olímpicos de Paris.

Em sua bateria, Mafê Costa concluiu a prova na sexta colocação. Ela fez o tempo de 8 minutos, 32 segundos e 20 centésimos. A jovem, de 21 anos, viveu grande momentos em Paris, disputando finais e também batendo o recorde sul-americano no 200m livre.



"Saio da prova insatisfeita. Não tenho o que falar. Não é o meu melhor. Eu estou muito cansada. Foi uma semana cansativa. Eu senti a prova de hoje, mas não justifica muito o meu resultado. Eu tenho que aprender a nadar essa prova, preciso dividir ela melhor. Minha participação na Olimpíada termina hoje. Eu saio feliz por ter realizado um sonho e por ter alcançado os recordes", comentou a brasileira em entrevista ao canal SporTV.

O dia não foi positivo para o Brasil na natação. Além da eliminação de Mafê, Kayky Mota, de 25 anos, não conseguiu se classificar para as semifinais do 100m borboleta em Paris. Representado por Guilherme Basseto, Gabriele Roncatto, Nicolas Albiero e Stephanie Balduccine, o país não avançou para a final do 4x100m medley misto.