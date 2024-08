Brasil enfrentou o Japão no basquete masculino - AFP

Brasil enfrentou o Japão no basquete masculinoAFP

Publicado 02/08/2024 07:46 | Atualizado 02/08/2024 07:56

Paris - O Brasil segue com esperança de classificação no basquete masculino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A seleção brasileira venceu o Japão por 102 a 84, nesta sexta-feira (2), no Estádio Pierre Mauroy, pela última rodada da fase de grupos. Bruno Caboclo foi o cestinha do jogo com 33 pontos.

Para avançar de fase, o Brasil precisará torcer por uma vitória da Sérvia sobre Sudão do Sul. O duelo que pode determinar a classificação da seleção brasileira acontece neste sábado (3), às 16h (de Brasília), no Estádio Pierre Mauroy.

O Brasil teve o controle do jogo desde o início, mas em alguns momentos de oscilação deixou o Japão encostar. Porém, mesmo nessas ocasiões, a vitória não parecia ameaçada. Raul Neto e Marcelinho Huertas foram importantes no controle da bola e assistências, principalmente nos momentos decisivos.

A seleção brasileira começou bem e venceu o primeiro quarto por 31 a 20, mas permitiu uma leve reação dos japoneses na segunda parcial, que terminou empatada por 24 a 24. No terceiro quarto, o jogo parecia nas mãos do Brasil, mas o Japão reagiu e chegou a diminuir a diferença para apenas dois pontos.

Após a reação japonesa, o Brasil dominou as ações e chegou a abrir 18 de vantagem para vencer por 102 a 84. A seleção brasileira teve 52% de conversão dos arremessos, além de mais de 60% de aproveitamento nos chutes de três pontos. O time brasileiro também foi dominante em rebotes e assistências.