Camilla Gomes não conseguiu avançar para final - Divulgação / COB

Publicado 02/08/2024 08:27 | Atualizado 02/08/2024 08:28

França - Camilla Gomes, de 30 anos, não conseguiu se classificar para as finais da ginástica de trampolim. Com duas tentativas, a brasileira conseguiu o 14º lugar e acabou eliminada. Apenas oito atletas conseguiram avançar de fase nos Jogos Olímpicos de Paris.

Camilla iniciou sua apresentação conseguindo a pontuação de 42.920. Depois, a atleta melhorou sua série e conseguiu a nota de 50.580. Apesar disso, não foi o suficiente para a atleta avançar para a final. Para conseguir avançar, a brasileira precisava de uma nota acima do 54, algo que não conseguiu.



Camilla Gomes se tornou um dos maiores destaques do esporte pelo Brasil, após ser a finalista no Mundial ano passado e ficar no pódio em algumas etapas da Copa do Mundo. Ela conquistou a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago.