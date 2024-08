Gabi Roncatto participou do 4x100m medley misto - AFP

Publicado 02/08/2024 07:35 | Atualizado 02/08/2024 08:31

França - O Brasil não conseguiu se classificar para as finais do revezamento 4x100m medley misto. Os nadadores brasileiros terminaram sua bateria apenas na oitava colocação e estão eliminados dos Jogos Olímpicos de Paris.

Representados por Guilherme Basseto, Gabriele Roncatto, Nicolas Albiero e Stephanie Balduccine, a seleção brasileira de natação concluiu a prova com o tempo de 3 minutos, 57 segundos e 27 centésimos.



Ao fim da prova, Albiero revelou que a formação inicial seria outra. "Tivemos algumas mudanças hoje mais cedo", afirmou, em entrevista em inglês, ao canal SporTV. Basseto, por sua vez, lamentou o resultado. "Infelizmente não foi da maneira que a gente treinou", declarou.

O dia não foi positivo para o Brasil na natação. Além da eliminação da seleção brasileira no 4x100m medley, Mafê Costa não conseguiu se classificar para as finais dos 800m livre, e Kayky Mota não conseguiu se classificar para as semifinais do 100m borboleta.