Beatriz Souza venceu a sul-coreana Hayun Kim e avançou à semifinal do judô até 78kg - AFP

Publicado 02/08/2024 07:18 | Atualizado 02/08/2024 07:23

Paris - Beatriz Souza é semifinalista da categoria até 78kg do judô. A judoca brasileira venceu a sul-coreana Hayun Kim com um Waza-ari no golden score, nesta sexta-feira (2), na Arena Campo de Marte, e entrou na disputa por medalha nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

O combate foi equilibrado. A brasileira e a sul-coreana não conseguiam encontrar espaços para golpes e ficaram penduradas com duas advertências por falta de combatividade. O desempate ficou para o golden score, quando Beatriz Souza conseguiu um Waza-ari com nove segundos para avançar à semifinal.

Beatriz Souza, de 26 anos, foi medalhista de bronze na categoria até 78kg no Pan-Americano de Santiago em 2023, além de ouro no Campeonato Pan-Americano de Calgary 2023 e bronze no Mundial de Doha 2023.