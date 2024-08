Valdileia saltou 1,92m e igualou recorde brasileiro de 1989 - Divulgação / CBAt

Paris - Valdileia Martins fez história nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A atleta brasileira saltou 1,92m e igualou o recorde brasileiro de Orlane Maria dos Santos, que durava desde 1989, no salto em altura. Foi a melhor marca da sua carreira.

Com o salto de 1,92m, Valdileia Martins se classificou entre as 12 melhores para a final do salto em altura. Porém, ela lesionou o tornozelo durante uma tentativa de saltar sobre 1,95m. Somente três atletas da bateria superaram essa marca.

Valdileia não teve dificuldades para saltar sobre 1,83m e avançou na primeira tentativa. Já nos saltos sobre 1,88m e 1,92m, ela falhou na primeira tentativa, mas acertou na sequência. Já na tentativa para saltar sobre 1,95m, errou as duas primeiras e desistiu da terceira.

A final do salto em altura será realizada no domingo (4), no Stade de France, em Paris. Valdileia Martins, no entanto, tem participação incerta por conta da lesão no tornozelo.