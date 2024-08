Vitória Cristina Rosa não avançou para a semifinal dos 100m feminino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 - AFP

Publicado 02/08/2024 08:01

Paris - Ana Carolina Azevedo e Vitória Cristina Rosa não se classificaram para a semifinal dos 100m rasos feminino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. As brasileiras ficaram fora da zona de classificação de suas baterias, nesta sexta-feira (2), no Stade de France, e foram eliminadas da competição.

Vitória Cristina Rosa foi a primeira a disputar. A atleta brasileira fez o tempo de 12s02 e terminou em oitavo lugar na quarta bateria. Já Ana Carolina Azevedo chegou perto da zona de classificação e terminou em quarto lugar na quinta bateria com a marca de 11s32.

Somente as três melhores de cada bateria e outras duas melhores colocadas fora das zonas de classificação avançam à semifinal. As últimas duas vagas ficaram com Rani Rosius, da Bélgica (11s10) e Gladymar Torres, de Porto Rico (11s12), que estavam na oitava bateria.