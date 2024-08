Gabriel Medina é o único surfista a disputar duas semifinais do surfe em Olimpíadas - AFP

Publicado 02/08/2024 09:21

Paris - Após definir os semifinalistas do masculino e feminino, o surfe terá descanso nesta sexta-feira (2), nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Por falta de condições do mar em Teahupo'o, no Taiti, a direção de prova da modalidade acionou o código vermelho e adiou a disputa de medalhas.

Nos últimos dias, Teahupo'o foi afetado com chuvas e ventos, que deixou o mar mexido e com poucas ondas. A disputa das oitavas e quartas de final feminina, além das quartas do masculino, foram marcadas por ausências de tubos, marca registrada do Taiti, e notas baixas.

"Devido à previsão de falta de condições contestáveis em 02 de agosto de 2024, as semifinais e finais masculinas e femininas foram remarcadas", informou a direção.

A direção de prova do surfe realizará uma nova avaliação neste sábado (3). A data limite para a disputa de medalhas do surfe nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 é segunda-feira (5), mas a previsão do tempo aponta o funcionamento perfeito dos tubos de Teahupo'o somente na terça, dia 6.

O Brasil tem dois atletas disputando medalhas. No masculino, Gabriel Medina enfrenta o australiano Jack Robinson por uma vaga na final. É a segunda vez que o tricampeão mundial chega numa semifinal olímpica. Já no feminino, Tati Weston-Webb encara Brisa Hennessy, da Costa Rica.