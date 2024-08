Caio Bonfim conquistou a primeira medalha do Brasil na marcha atlética - Andrej Isakovic / AFP

Publicado 02/08/2024 14:02 | Atualizado 02/08/2024 14:03

na quinta (1) participou de cerimônia simbólica no local da prova, desta vez subiu no pódio de maneira oficial, no Stade de France, estádio onde as provas de atletismo na Olimpíada de Paris são disputadas.

Caio Bonfim precisou esperar por um dia, mas, enfim nesta sexta-feira (2), pôde colocar no peito a medalha de prata conquistada nos 20km da marcha atlética. O brasileiro, que na quinta (1) participou de cerimônia simbólica no local da prova, desta vez subiu no pódio de maneira oficial, no Stade de France, estádio onde as provas de atletismo na Olimpíada de Paris são disputadas.

Caio Bonfim teve a companhia do equatoriano Brian Daniel Pintado, medalhista de ouro, e do espanhol Alvaro Martin, que ficou com o bronze.



Caio Bonfim subiu no pódio novamente com o equatoriano Brian Daniel Pintado e o espanhol Alvaro Martin, que ficou com o bronze. Andrej Isakovic / AFP

Os três atletas tiveram que esperar um dia para que pudessem receber as medalhas, por causa da tradição nas Olimpíadas de o pódio no atletismo acontecer no estádio olímpico.

Apesar das competições de marcha atlética na quinta, somente nesta sexta as disputas no atletismo passaram a ser no estádio.



A medalha de Caio Bonfim foi a primeira do Brasil na marcha atlética. Ele espera que, após a conquista, ajude a divulgar mais o esporte, para que consiga mais apoio.