Caio Bonfim e sua mãe, Gianette BonfimWagner Carmo

Segundo Gianette, a infância do filho foi marcada por dificuldades. Em entrevista para a "ESPN", ela contou sobre os problemas físicos de Caio. "Quando ele começou a andar, que as perninhas dele começaram a entortar, levava no pediatra e falava: 'doutor, como eu vou fazer se meu filho quiser ser atleta?'. Ele falava que talvez não daria para ser atleta com essas pernas", lembrou.

O início da vida atlética do agora medalhista foi complicada e precisou de acompanhamento médico, assim como muito investimento. "Tivemos paciência para conhecer o corpo do Caio, saber como ele reage a cada treino. Fomos para a biomecânica. Eu falei 'se a gente não sair do nosso mundinho, a gente não vai ter espaço'. No começo a gente pagava passagem em 12 vezes para competir na Europa", contou Gianette.

A mãe sempre esteve ao lado do filho, seja na vida pessoal ou nos treinos. E em certos momentos, as funções acabavam se misturando. "Separar mãe de treinadora é praticamente impossível. A gente treina, mas a mãe está sempre ali, então eu faço coisas que uma treinadora não faria, tipo, 'mãe, esqueci o elástico no quarto', eu vou lá e pego. Se fosse outro atleta, 'seria problema é seu'. No almoço, eu faço o meu prato e o dele para ele não ficar esperando na fila", afirmou.

Agora medalhista olímpico, Caio demonstrou não ter esquecido toda a trajetória que o levou até este momento e a importância dos seus pais. "Eles foram os meus maiores incentivadores. Na minha primeira Olímpiada, em Londres-2012, viajei na base do paitrocínio. Quem é o pai que pega o filho no colo e fala esse é o meu marchador", comemorou.

A prova

Caio impôs um ritmo forte desde o início e chegou a assumir a liderança no primeiro quilômetro de prova. Nos metros seguintes, perdeu posições, mas voltou a assumir a ponta da prova no décimo quilômetro.

Nos últimos seis quilômetros da prova, Bonfim se manteve entre os dez melhores. O pior momento foi quando caiu para nono lugar por volta do 16º giro. Neste momento, ele também recebeu a segunda punição e ficou pendurado, mas conseguiu reagir. Nos últimos dois quilômetros, Caio caiu para o segundo lugar, ficando atrás do equatoriano Brian Pintado.