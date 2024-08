Taiwanesa Chen Nien Chin vence Barbara dos Santos de forma unânime nos três rounds - AFP

Publicado 01/08/2024 12:11

Rio - Em sua primeira Olimpíada, a boxeadora Barbara dos Santos foi dominada por sua adversária, Chen Nien Chin, de Taiwan, e acabou sendo eliminada por decisão unânime nas oitavas de final da categoria até 66kg do boxe feminino em Paris, nesta quinta-feira (1), na Arena do Norte de Paris.

No primeiro round a brasileira não conseguiu encaixar o seu jogo e acabou se saindo pior que a taiwanesa. Com muita movimentação, inclusive mudando de base ao longo do combate, Chen Nien Chin confundiu Barbara, que não conseguiu combinar golpes. Com isso, a brasileira acabou perdendo por unanimidade na decisão dos juízes.

No segundo assalto, Barbara tentou ser mais agressiva, mas a taiwanesa novamente se saiu melhor. Mais veloz que a brasileira, ela conseguia antecipar as investidas e aplicar contragolpes mais efetivos. No final do round, um direto aplicado por Barbara chegou a desestabilizar a taiwanesa, que se desequilibrou e quase caiu. Entretanto, o golpe não foi suficiente e Chen Nien Chin venceu novamente de forma unânime.

Barbara até entrou mais confiante no terceiro assalto, devido ao soco aplicado no final do último round. Mais agressiva, ela buscou atacar a oponente para conseguir pontuar. Chen Nien Chin, no entanto, seguiu lutando com muita intensidade e velocidade. Ao longo de todo o combate, a taiwanesa provocava a brasileira, que perdeu mais uma vez por decisão unânime.

Com um placar total de 30 a 27, Barbara foi eliminada logo em sua primeira luta nos Jogos de Paris. Classificada, Chen Nien Chin volta ao ringue para as quartas de final da categoria até 67kg do boxe feminino no sábado (3), a partir das 12h (de Brasília), na Arena do Norte de Paris.