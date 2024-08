Alison dos Santos é candidato a medalha nos 400m com barreira nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 - AFP

Alison dos Santos é candidato a medalha nos 400m com barreira nos Jogos Olímpicos de Paris 2024AFP

Publicado 01/08/2024 12:06

Paris - Um dos rivais do brasileiro Alison dos Santos nos 400m com barreiras, o francês Wilfried Happio foi denunciado de agressão doméstica na véspera dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A denúncia foi feita por uma mulher não identificada em entrevista ao jornal "Le Monde", no último dia 17 de julho.

Na entrevista, a mulher foi identificada apenas como "Maria". O atleta, por sua vez, nega as acusações e tenta manter o foco apenas na Olimpíada de Paris. Apesar disso, Wilfried Happio se tornou alvo de um processo disciplinar aberto pela Federação Francesa de Atletismo (FFA), mas disputará a competição.

As supostas agressões teriam ocorrido em 2018 e 2019. Além desses casos contra a mulher identificada como "Maria", Wilfried Happio também foi denunciado pela ex-namorada e saltadora tripla Janet Scott, em 2020, por agressão no estacionamento de um restaurante fast-food.

Já em 2022, uma outra atleta apresentou uma denúncia de agressão sexual contra Wilfried Happio. O caso teria ocorrido no ano anterior. Na época, o francês chegou a ser detido pela polícia, mas o caso acabou sendo arquivado sem explicações da Justiça.

A prova eliminatória dos 400m com barreiras está marcada para o dia 5. Já no dia seguinte, será realizada a repescagem. A semifinal e a final serão realizadas nos dias 7 e 8, respectivamente, no Stade de France, na capital francesa.