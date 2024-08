Hugo Calderano está nas semifinais em Paris - Gaspar Nóbrega/COB

Publicado 01/08/2024 14:50

Paris - Pela primeira vez na história, o Brasil tem um representante na semifinal dos Jogos Olímpicos no tênis de mesa. Hugo Calderano superou a marca de Tóquio, quando alcançou às quartas de final. O carioca, de 28 anos, no entanto, deseja conquistar uma medalha em Paris.

"É muito difícil você brigar contra os melhores jogadores do mundo, de países de muita tradição no tênis de mesa, mas, ao mesmo tempo, muito gratificante se superar, quebrar algumas barreiras. É isso, estou muito feliz em alcançar as semifinais, e agora eu quero mais", afirmou em entrevista ao portal do "COB".



Calderano afirmou que se surpreendeu com a superioridade que teve sobre o sul-coreano Woojin Jang nas quartas de final. O carioca bateu o rival por 4 a 0.



O placar foi muito bom a meu favor, claro que não esperava um jogo assim, sinceramente. Fiquei muito feliz com o nível de performance que eu consegui, estive muito perto do meu nível mais alto, e isso me dá bastante confiança para a próxima fase