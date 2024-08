Caio Bonfim conquistou a medalha de prata na marcha atlética - Divulgação/COB

fez história ao levar o Brasil pela primeira vez ao pódio olímpico da marcha atlética, na manhã desta quinta-feira (1º), em Paris. Porém, o atleta não recebeu sua medalha de prata após o fim da competição. França - Caio Bonfim, na manhã desta quinta-feira (1º), em Paris. Porém,

É que o atletismo, tradicionalmente, realiza as cerimônias de pódio sempre no estádio olímpico, onde acontecem as provas de pista. Como as competições no Stade de France só começam nesta sexta (1º), Caio terá que esperar mais um pouco para colocar sua medalha no peito.

No primeiro dia de atletismo, apenas provas fora do estádio foram realizadas. Além da prova masculina, que terminou com Caio em segundo, a marcha atlética 20km também realizou a prova feminina no Trocadero, fazendo uso da mesma estrutura montada para a abertura.