Felipe Melo usa conta no X (antigo Twitter) para comentar sobre boxeadora trans nos Jogos de ParisMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 01/08/2024 12:53

Rio - Jogador do Fluminense, Felipe Melo usou sua conta no X (antigo Twitter) para comentar a participação da argelina Imane Khelif nos Jogos de Paris. A boxeadora foi reprovada em teste de gênero no mundial de 2023, mas obteve permissão do Comitê Olímpico Internacional (COI) para participar da Olimpíada.

Nesta quinta-feira (1), ela avançou às quartas de final do boxe feminino após sua adversária, a italiana Angela Carini, abandonar o ringue com apenas 46 segundos de luta por sentir uma forte dor no nariz.

O zagueiro compartilhou uma publicação da nadadora estadunidense Riley Gaines onde ela afirma que "Os homens não pertencem aos esportes femininos". Felipe Melo disse que o caso da boxeadora é "inacreditável".

Com a vitória por desistência, Imane Khelif avançou às quartas de final da na categoria até 66kg da Olimpíada de Paris. Ela vai enfrentar a húngara Anna Luca Hamori no sábado (3), na Arena do Norte de Paris.