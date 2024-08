Estados Unidos decidiram adotar novo critério para o quadro de medalhas - Manan Vatsyayana / AFP

Publicado 01/08/2024 13:48

quadro de medalhas da Olimpíada de Paris vem causando surpresa desde o início da competição. Acostumado a liderar, o país está apenas na quinta colocação, mesmo tendo o maior número de pódios, já que o critério adotado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) para definir a classificação é o número de medalhas de ouro, seguido das pratas e dos bronzes em caso de empate. Porém, os norte-americanos deram um "jeitinho" de saltar para a liderança. França - O desempenho dos Estados Unidos novem causando surpresa desde o início da competição. Acostumado a liderar, o país está apenas na quinta colocação, mesmo tendo o maior número de pódios, já que, seguido das pratas e dos bronzes em caso de empate. Porém, os norte-americanos deram um "jeitinho" de saltar para a liderança.

Com seis ouros conquistados em Paris, os Estados Unidos decidiram começar a considerar o total de medalhas, ignorando a recomendação do COI. De acordo com a NBC, emissora oficial das Olimpíadas e detentora dos direitos globais de transmissão do evento, o critério que passou a ser adotado é o da quantidade de pódios. Neste cenário, os norte-americanos aparecem como líderes do ranking, com 31 medalhas. A França é a segunda colocada, com 26, e a China está em terceiro, com 21.

A atitude não é uma novidade nas Olimpíadas. Em 2008, nos Jogos de Pequim, os chineses tiveram grande desempenho em casa e lideraram o quadro de medalhas. Os Estados Unidos, assim como atualmente, decidiram mudar a regra e adotar o número geral de medalhas como critério.

Vale lembrar que utilizar os ouros no quadro de medalhas não é uma imposição do COI, mas sim um critério extra-oficial.