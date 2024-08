Larissa Sumpani é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram

Larissa Sumpani é musa do OnlyFansReprodução / Instagram

Publicado 02/08/2024 13:20

Rio - Eleita Miss Bumbum, Larissa Sumpani decidiu analisar os perfis de atletas olímpicos na plataforma adulta OnlyFans. Larissa é uma das brasileiras que figuram na lista de maiores acessos na plataforma. Ela compartilhou sua opinião sobre os perfis dos atletas.

fotogaleria

"Vejo muitos perfis que poderiam se beneficiar de dicas simples, como aumentar o valor do conteúdo ou fazer fotos mais ousadas, sempre mantendo a autenticidade", comentou Larissa.

Entre os atletas destacados por Larissa estão Jack Laugher, saltador ornamental britânico, e Alysha Newman, da equipe canadense de salto com vara. Laugher, que cobra cerca de $12 (R$ 56) por assinatura mensal, atraiu fãs ao oferecer a oportunidade de conversas diretas com ele, além de seu conteúdo exclusivo.

"Ele tem um ótimo engajamento, mas poderia diversificar mais os tipos de postagens para manter o interesse dos assinantes", observou Larissa.

Já Newman, considerada uma das atletas mais sensuais dos Jogos Olímpicos Paris 2024, compartilha fotos ousadas em biquíni, cobrando $13 (R$ 65) por mês. "Alysha tem um visual incrível e sabe explorar bem isso, mas interações mais pessoais com os seguidores fariam uma grande diferença", disse Larissa.



Noah Williams, parceiro de Tom Daley nos 10 metros sincronizados, também foi analisado por Larissa. Com uma assinatura de $9 (R$ 45) por mês, Williams promete dois posts semanais, gerando engajamento constante com seus assinantes. "Ele poderia explorar mais a interação direta com os fãs, talvez compartilhando mais sobre sua rotina diária e treinos", sugeriu Larissa.



Além desses, a ex-patinadora Elise Christie, que encontrou no OnlyFans uma forma de renda após se aposentar do esporte, também recebeu atenção de Larissa. "Christie tem um conteúdo autêntico e pode explorar ainda mais a nostalgia e a conexão com os fãs que a acompanham desde suas participações nas Olimpíadas de Inverno", avaliou.



Recentemente, Larissa viralizou com um vídeo onde ensina como identificar orgasmos falsos. No vídeo, ela detalha sinais e comportamentos que podem indicar quando alguém está fingindo, ganhando grande atenção e gerando muitos comentários nas redes sociais.