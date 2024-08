Pepê Gonçalves foi muito bem na prova de rankeamento do caiaque extremo da canoagem slalom, na Olimpíada de Paris - Bertrand Guay / AFP

Publicado 02/08/2024 12:18

fez o percurso de descida com 66s41, atrás apenas do britânico Joseph Clarke, com 66s08, nesta sexta-feira (2).

Pepê Gonçalves começou muito bem e ficou com o segundo melhor tempo da prova de ranqueamento do caiaque extremo, modalidade da canoagem slalom que faz sua estreia em Olimpíadas na Paris-2024. O brasileiro, atrás apenas do britânico Joseph Clarke, com 66s08, nesta sexta-feira (2).

Com o resultado, Pepê Gonçalves terá a vantagem de escolher contra quem vai disputar a prova classificatória, no sábado (3). Cada bateria tem quatro atletas que fazem juntos o percurso das corredeiras com obstáculos no Estádio Náutico Vaires-sur-Marne.



Uma das modalidades estreantes nas Olimpíadas, assim como o breaking, o caiaque extremo, também conhecido como caiaque cross, tem uma diferença essencial das outras provas da canoagem slalom, por ter uma disputa direta.



Enquanto nas outras modalidades do esporte os atletas entram um de cada vez para ver quem faz o tempo mais rápido, no extremo a disputa se torna mais imprevisível, já que são quatro competidores ao mesmo tempo, tendo que passar pelos obstáculos.